Groninger bestuurders herhalen oproep: ‘Ophogen budget subsidie is enige oplossing’

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Er is maar één echte oplossing voor de problemen rond de stormloop en vele reacties op de subsidie Verduurzaming en Verbetering en dat is het ophogen van het budget. Dat lieten de bestuurders van de gemeenten Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en provincie Groningen dinsdagochtend weten, in een reactie op de chaos rond de subsidieaanvragen van maandag.

Volgens de bestuurders komt de stormloop en vele reacties op de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen niet als een verrassing. De regionale bestuurders stellen dat de inschatting die in november 2020 is gemaakt hoeveel inwoners gebruik zouden maken van de subsidie, niet juist geweest.

“De afgelopen weken heeft de regio al vaker bij het Rijk opgeroepen om het budget hiervoor op te hogen. Zodat álle inwoners die de gevolgen ondervinden van de gaswinning, het bedrag ook daadwerkelijk kunnen krijgen”, schrijven de bestuurders aan de kersverse staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief. “Helaas is daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven.”

Vanaf maandagochtend konden bewoners van het aardbevingsgebied bij SNN een subsidieaanvraag indienen voor woningverbetering. Met een maximaal bedrag van 10.000 euro per woning en in totaal 220 miljoen aan beschikbare euro’s, was op de voorhand al duidelijk dat er niet voldoende geld voor alle aanvragers zou zijn. De openstelling van de subsidie betekende dan ook, zowel digitaal als fysiek, ellenlange wachtrijen. Nog voor het einde van de dag was de subsidiepot dan ook leeg.