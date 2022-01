Groningens nieuwste projectkoor heet ‘WeerZINGwekkend’

nieuws

Groningen is een nieuw projectkoor voor lichte muziek rijker, en de naam is ‘WeerZINGwekkend’. Het koor heeft al twee concerten op het programma staan, maar kan nog zangers gebruiken.

Oprichtster Marjan de Vreugt kon een dergelijk koor niet vinden. Dat motiveerde haar om zelf zo’n koor op te richten. Het koor werkt toe naar twee concerten, op 2 en 3 juli. Het eerste programma, genaamd ‘Hoop’ bestaat uit een selectie van nummers uit musical, theater, kleinkunst en popmuziek.

De muzikale leiding is in handen van Jessica Floor en Arjen Wassink. De concerten worden begeleid door een liveband. De repetities starten op 9 maart. Om de bezetting rond te krijgen, zijn nog zangers nodig. Die kunnen zich melden via de website ‘weerzingwekkend.wordpress.com’.