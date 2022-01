Groningen vorig jaar in top drie sterkste stijging woningprijzen

nieuws

Na Flevoland was Groningen de provincie waar de woningprijzen het afgelopen jaar het sterkst zijn gestegen. Dat blijkt uit de Jaaralert Woningmarkt van Ortec Finance.

De woningprijzen in Groningen stegen in het afgelopen jaar met 23,6 procent. In de gemeente Groningen lag de prijsstijging zelfs nog iets hoger, met 23,9 procent.

Opvallend is dat de provincies Groningen, Gelderland, Friesland en Drenthe de top vijf van grootste stijgingen op provinciaal niveau completeren. De eerste Randstedelijke provincie, Utrecht, vinden we op plaats zes met 20 procent stijging.