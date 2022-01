Groningen voert de woonplicht in voor meer grip op woningmarkt

nieuws

De gemeente Groningen voert de woonplicht in. Die moet het voor beleggers onmogelijk maken om woningen op te kopen.

Met die maatregel wil de gemeente meer grip op de woningmarkt krijgen. Omdat die markt in Groningen erg krap is, is het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren. In januari is echter de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor het college de woonplicht kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen.

De bescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot en met 305.500 euro. Wethouder Roeland van der Schaaf zeg: “We willen de opkoopbescherming zo breed mogelijk invoeren om woningen betaalbaar te houden en huizenbeleggers de pas af te snijden. Ik ben echt blij met deze nieuwe maatregel waardoor we starters op de woningmarkt meer kansen kunnen bieden.” Het verbod om de woning te verhuren geldt voor vier jaar na aankoop en mag maximaal 12 maanden duren.