Groningen reageert op het nieuwe kabinet; “Rutte mocht van mij wel weg”

Meer woningen en meer geld voor de zorg, dat moet de nieuwe regering volgens sommige Groningers veranderen. De studenten van Groningen zijn erg blij met de basisbeurs, maar maken zich zorgen over de woningmarkt.

De nieuwe regering is inmiddels bekend. Net als vorige regeringsperiode vormt VVD samen met D66, CDA en ChristenUnie het nieuwe kabinet. Het kabinet maakte bekend dat er extra geld naar de klimaatverandering gaat, de leraren een hoger salaris krijgen en dat er meer geld in woningbouw wordt gestopt. De inwoners van Groningen reageren verschillend op het regeerakkoord.

“Dit kabinet is hetzelfde als de vorige, maar dat de basisbeurs terugkomt vind ik wel erg fijn,” aldus een student uit Groningen. Niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in het nieuwe kabinet. “Ik heb er gemengde gevoelens over. Het duurt allemaal zo lang en wonen gaat nog een groot probleem worden, maar we moeten het maar afwachten,” aldus een Stadjer. Een andere Stadjer reageerde iets directer: “Rutte mocht van mij wel weg.” Vele Groningers gaven aan dat de huizenmarkt verbetering nodig heeft.