Groningen kende (ondanks corona) sterke toename buitenlandse studenten

nieuws

Groningen groeide in 2021 sterker dan in 2019, voornamelijk door de instroom uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2019 kende Groningen een groei van 7,9 nieuwe inwoners per duizend inwoners. In het eerste coronajaar daalde dit tot slechts drie nieuwe inwoners per duizend bestaande inwoners. In 2021 kende de bevolkingsgroei een sterke stijging, naar 8,6 nieuwe inwoners per duizend bestaande bewoners.

Naast de instroom van migranten (in het geval van Groningen vooral door internationale studenten) kende de gemeente Groningen, als één van de weinige gemeentes in Noord-Nederland, ook een aanzienlijke groei door ‘natuurlijke aanwas’. Dat betekent dat er meer kinderen werden geboren dan dat er mensen overleden. Ook de komst van Randstedelingen naar het Noorden zorgde voor een bevolkingstoename.

Door de sterke bevolkingsgroei kende ook de provincie als geheel ook geen krimp, zoals dat wel voor Groningen werd verwacht. De bevolkingsgroei steeg in het afgelopen jaar zelfs van 2,2 per duizend naar 6,1 per duizend inwoners.