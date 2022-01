Groningen Bereikbaar bezoekt met een roadshow bedrijven in Stad vanwege Operatie Julianaplein

nieuws

Wethouder Philip Broeksma (r) (GroenLinks) van Verkeer geeft startschot roadshow met uitreiking van de Groningen Bereikbaar-krant aan Erik Meems van Century Autogroep. Foto: Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar bezoekt in de periode tot en met woensdag 2 februari diverse bedrijven in de stad. Ondernemers krijgen een informatiepakket uitgereikt waarmee de urgentie van Operatie Julianaplein te benadrukken.

Dinsdag vond de aftrap plaats waarbij wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer een pakket uitreikte aan de eigenaar van een autobedrijf. “Groningen krijgt te maken met Operatie Julianaplein, een stremming van dertien weken die zijn weerga niet kent. Om het verkeer door te laten stromen is het cruciaal dat we met z’n allen zoveel mogelijk thuiswerken en met de fiets, het OV of via een P+R reizen,” aldus wethouder Broeksma. Het autobedrijf waar Broeksma een bezoek bracht laat weten dat het medewerkers en klanten actief informeert over de werkzaamheden. Daarbij wordt geadviseerd om vaker de fiets of het openbaar vervoer te pakken.

De werkzaamheden aan het Julianaplein beginnen op 11 februari. Als onderdeel van de nieuwe zuidelijke ringweg wordt er een nieuw Julianaplein aangelegd. Om dit te realiseren worden er tot en met 9 mei verschillende rijrichtingen afgesloten. Dit levert drie maanden lang ernstige verkeershinder op in de hele stad. Met de roadshow brengt Groningen Bereikbaar de gevolgen van het project onder de aandacht bij bedrijven en ondernemers. Meer informatie is te vinden op deze website.