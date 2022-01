GroenLinks wil parkeergarages in binnenstad sluiten

nieuws

Foto: Paul Blom

Als het aan de fractie van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad ligt worden de parkeergarages in de binnenstad in de toekomst gesloten. Dit liet de partij woensdagavond weten.

Reden voor de uitspraak is de verkeersdrukte in de binnenstad. Volgens GroenLinks dreigt de binnenstad dicht te slibben door het vele verkeer en heeft dit zijn effecten op de leefbaarheid. De partij pleit daarom voor het sluiten van de garages bioscoop en Museum Centrum. “De garage in de Haddingestraat is al aangekocht door de gemeente”, vertelt raadslid Benni Leemhuis. “Deze garage staat op de nominatie om gesloten te worden. Ook de garage bij de Oosterpoort is genoemd, maar dat is logisch als het muziekcentrum daar weg gaat.” Leemhuis noemt sluiting van de Rademarkt-garage misschien wat te veel van het goede. De parkeergarages zouden na sluiting omgetoverd kunnen worden tot buurtstallingen waar bewoners hun auto kunnen parkeren.

Bezoekers aan de stad zouden zoveel mogelijk hun auto’s aan de rand van Groningen moeten parkeren. Of in een te realiseren parkeergarage bij het te bouwen muziekcentrum Nieuwe Poort bij het Hoofdstation. Want die parkeergarage zit de partij wel zitten, op voorwaarde dat de parkeergarages bioscoop en Museum Centrum in de binnenstad gesloten worden.