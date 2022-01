GroenLinks wil meer ritten op ‘overvolle’ lijn 3: ‘Studenten komen te laat, omdat bussen doorrijden’

nieuws

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Er moeten meer stadsbussen gaan rijden op lijn 3. Volgens GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis klagen studenten van het Alfa-college in de straat steen en been over de overvolle bussen, waardoor ze niet op tijd op school kunnen komen.

Zowel de studenten als de schoolleiding bevestigen volgens Leemhuis dat studenten regelmatig te kampen hebben met overvolle bussen, die doorrijden bij de haltes waar ze willen instappen. Vervolgens komen ze te laat en mogen ze de les niet meer in.

Aan de Kluiverboom zijn meer scholen gevestigd, dus Leemhuis vermoedt dat ook zij last hebben van het probleem. “Leerlingen en studenten moeten kunnen rekenen op voldoende en betrouwbaar OV-aanbod op hun schoolreis”, schrijft Leemhuis aan het college.

Het gemeentebestuur krijgt woensdag de gelegenheid te reageren op de oproep van Leemhuis, want het GroenLinks-raadslid legt de kwestie dan aan hen voor tijdens het Politieke Vragenuur.