Goede voornemens in snackbars en de supermarkten: ‘Minder chips en fris, meer groente en fruit’

Tijdens deze eerste maand van het jaar wordt bakje patat vaker omgeruild met een lekkere salade, stijgt het aantal verkochte sportschool-abonnementen en gaat de wijnfles voor even terug de kast in.

Ook Groninger snackbars en supermarkten merken deze gezonde omslag door goede voornemens duidelijk.

In de supermarkt zijn nu vooral de gezondere producten in de aanbieding, om zo de mensen aan te sporen, gezond het nieuwe jaar in te gaan. Volgens COOP-bedrijfsleider Niels van der Schoot zie je de goede voornemens zeker terug in de verkoopcijfers: “Je merkt gewoon dat de frisdrank en de chips, dat dat wat zachter gaat lopen en verse groenten vers fruit, dat die weer harder lopen.”

Ook snackbareigenaar Paul Heideveld merkt verschil met december. Hij speelt hierop in door ook de wat gezondere opties, zoals belegde broodjes, aan te bieden.

Lang zullen deze uiterst gezonde periode niet duren, volgens zowel Niels als Paul is het in februari weer gedaan met de goede voornemens, en worden de oude gewoontes weer gewoon opgepakt.