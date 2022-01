GGD’en kunnen niet meer testen dan nu, want maximale labcapaciteit is bereikt

nieuws

Foto: Publiek Domein

De GGD’en in Nederland lopen tegen een limiet aan als het gaat om het afnemen van PCR-testen. Maandagmiddag is de maximale labcapaciteit van 150.000 tests bereikt. Mensen zullen daardoor mogelijk langer moeten wachten totdat ze een PCR-test kunnen laten afnemen bij de GGD.

Dat meldt de GGD-GHOR, de landelijke koepelorganisatie van gezondheidsdiensten in Nederland.

De koepel verwacht dat commerciële testaanbieders van de Stichting Open Nederland eind deze week ook testafspraken gaan inplannen, zodra de capaciteit boven de 150.000 uitkomt. Het gaat dan niet om PCR-testen, maar om antigeentesten. Daardoor is er geen extra capaciteit nodig binnen de laboratoria.

Maar dat kan volgens de GGD-GHOR enkele dagen duren. Tot die tijd kan het mogelijk iets langer duren voordat mensen een testafspraak hebben of dat ze verder moeten reizen voor een test. “We vragen begrip en geduld als mensen moeilijk een afspraak kunnen maken. De omikronvariant zorgt voor enorm veel besmettingen en de testbehoefte is ongekend hoog. Rond 11.00 uur vanochtend is het afsprakennummer als 390.000 keer gebeld. Vorige week op datzelfde tijdstip stond de teller op 80.000”, aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland.

Als het niet direct lukt om een afspraak te plannen, roepen de GGD’en op om zich aan de basisregels te houden: blijf binnen bij klachten, ga in isolatie bij een positieve (zelf)test, houd afstand, was handen en ventileer je huis goed. Daarnaast bellen veel mensen in de ochtend, dus is het advies in de middag of avond te bellen of te kiezen voor de digitale route.