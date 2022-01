GGD: “Twee extra vaccinatierondes in 2022”

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

De GGD’en houden er rekening mee dat er in 2022 nog twee extra vaccinatierondes nodig zijn. Dat zegt GGD-voorzitter André Rouvoet in een interview met De Telegraaf.

“We houden voor dit jaar rekening met nog twee prikrondes, in pakweg mei-juni en oktober-november”, zegt Rouvoet. Het vaccineren tegen het coronavirus begon vorig jaar januari. Aan het einde van de zomer had iedereen die voor een vaccinatie in aanmerking kwam, een uitnodiging gehad. In november startte een booster-campagne.

Om de vaccinatiegraad te verhogen gaat er volgens Rouvoet de komende periode op steeds meer plekken gewerkt worden met ‘vrije inloop’. Ook wil men de wijken in gaan waar de vaccinatiegraad achterblijft.