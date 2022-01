GGD overrompeld door nieuwe quarantaineregels: “Te weinig tijd”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het lukt de GGD’en niet om zaterdag al de wijzigingen in de quarantaineregels door te voeren. Dat laat koepelorganisatie GGD-GHOR weten.

Vrijdagavond maakte het kabinet op een coronapersconferentie bekend dat de quarantaineregels per zaterdag worden aangepast. Zo hoeven mensen die een boosterprik hebben gehad, of korter dan acht weken geleden corona hebben gehad, niet meer in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. De informatie kwam voor de GGD’en als een verrassing en zij laten dan ook weten te weinig tijd te hebben om het nieuwe beleid aan te passen en vanaf zaterdag al operationeel te hebben. Ze denken op 21 januari er klaar voor te zijn: “Het doorvoeren van andere quarantaineregels in alle communicatiemiddelen, -uitingen en processen vergt nu eenmaal enige tijd en zorgvuldigheid”, laat de GGD weten.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid weten dat het in de praktijk wat langer zal duren voordat de GGD’en het beleid uit kunnen voeren. Daarom kan het de eerste dagen voorkomen dat de informatie die GGD’en telefonisch aan positief geteste mensen en hun nauwe contacten verstrekken, niet actueel is.