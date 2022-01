GGD: “Nederland onvoldoende voorbereid op nieuwe pandemie”

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

De publieke gezondheidszorg in Nederland is onvoldoende voorbereid op op een nieuwe gezondheidscrisis, zoals een pandemie. Dat laat voorzitter André Rouvoet van de GGD GHOR weten aan de NOS.

De zorgen richten zich met name op het aantal artsen dat gespecialiseerd is in infectieziekten. Daar is namelijk een tekort aan. “Daar zijn echt gaten geslagen en daar moeten we niet een beetje investeren, maar heel fors en heel structureel”, laat Rouvoet weten. “Het aantal van deze artsen moet minstens verdubbelen om voorbereid te zijn op een volgende pandemie.”

Pandemische paraatheid

Bij het kabinet pleit de voorzitter om zeshonderd miljoen euro per jaar vrij te maken om de basis weer op orde te krijgen. Het lijkt erop dat het kabinet daar niet in mee gaat. Wel wordt er driehonderd miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de pandemische paraatheid. “Ik ben bang dat veel van dat geld gaat naar het optuigen van een crisisorganisatie en er weinig overblijft voor de publieke gezondheid. Ik doe een klemmend beroep op het parlement, dat moet echt anders.”

Financiën

Het kabinet werkt op dit moment aan een langetermijnplan. Volgens betrokkenen wordt er daarbij te weinig gekeken naar de lessen die de afgelopen twee jaar zij geleerd. Het versterken van de GGD’en wordt als cruciaal omschreven, terwijl de discussie op dit moment te vaak gaat over het aantal ic-bedden. Ondertussen zijn het wel de GGD’en die vaccinaties zetten en de testen uitvoeren, waarbij deze organisaties de laatste jaren financieel zijn uitgekleed.