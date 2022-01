GGD: “In de afgelopen week ruim 70.000 boosterprikken gezet, zeer forse stijging aantal besmettingen”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen week ruim 70.000 boosterprikken gezet. Dat laat de Groningse GGD weten in haar wekelijkse update.

In totaal werden er in de afgelopen week 74.480 prikken gezet. Ruim 70.000 zijn boosterprikken, het andere deel bestaat uit eerste, tweede of derde prikken. Sinds de start van de vaccinatiecampagne, in januari vorig jaar, zijn er in Groningen 968.043 vaccinaties gezet, waarvan er ruim 210.000 boosterprikken zijn gezet door de GGD en door huisartsen.

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 6.009 nieuwe besmettingen geteld. “Het aantal besmettingen is zeer fors gestegen ten opzichte van de laatste week van december, toen het om 3.419 besmettingen ging”, schrijft de GGD. “De besmettingsgraad ligt in onze regio op 991 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 1.093 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is licht gedaald naar 46 per 1.000.000 inwoners.” Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Groningen 82.717 personen positief getest.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting kent in vergelijking met vorige week verschuivingen. Zo is het aandeel nieuwe besmettingen onder 20 tot 29 jarigen fors toegenomen. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 7%, tegenover 12% vorige week. In de groep 15 tot 19 jaar een stijging van 9% naar 13% afgelopen week. In de categorie 20 tot 29 jaar gaat het om een stijging van 25% naar 44%. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar is er een afname van vorige week 47% naar nu 32%. In de categorie 65 jaar en ouder blijft de besmettingsgraad ongeveer gelijk van 8% vorige week naar 7% deze week.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden in de afgelopen week ontdekt in de gemeente Groningen. Daar ging het in de afgelopen zeven dagen om 1.353 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Oldambt gaat het om 1.024 nieuwe gevallen, Pekela 986, Westerwolde 954 en Stadskanaal 948. “Het hoge cijfer voor de gemeente Groningen wordt verklaard door de grote groep 20-29-jarigen in die gemeente.”

Coronatesten

In de afgelopen week werden er in de verschillende testlocaties in Groningen 16.674 mensen getest op corona. Van hen kregen 4.986 een positief testresultaat. Dat is ongeveer 29,9 procent. Het aantal testen dat in de eerste week van het nieuwe jaar werd afgenomen is fors gestegen. In de laatste week van het oude jaar werden er 3.269 testen afgenomen, toen was 30,0% positief.