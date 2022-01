GGD: “In de afgelopen week ruim 54.000 vaccinaties gezet, aantal besmettingen stijgt fors”

nieuws

De GGD heeft in de provincie Groningen in de afgelopen week ruim 54.000 vaccinaties gezegd. Dat blijkt uit de wekelijkse update.

“In de afgelopen zeven dagen zijn er 54.228 vaccinaties gezet”, schrijft de GGD. “Hiervan zijn ruim 46.500 boosterprikken. Tot en met het einde van het jaar zijn er in Groningen in totaal 893.563 prikken gezet, waarvan ruim 140.000 boosterprikken gezet door GGD Groningen en door huisartsen.”

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 3.419 besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen is fors gestegen ten opzichte van de week hiervoor, toen er 2.372 nieuwe besmettingen werden gemeld. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 528 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 596 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is niet veranderd en blijft liggen op 56,2 opnames per 1.000.000 inwoners.” Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Groningen 76.708 personen positief getest.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in vergelijking met vorige week enigszins veranderd. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 12%, tegenover 18% vorige week. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om een stijging van vorige week 6% naar nu 9%. In de categorie 20 tot 29 jaar ook een stijging van 21% naar 25%. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar is de graad nagenoeg hetzelfde gebleven van 46% vorige week naar nu 47%. In de groep ouder dan 65 jaar ligt het percentage op 8%, vorige week was dit 9%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden in de afgelopen week geregistreerd in de gemeente Oldambt. In deze gemeente ging het om 703 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Westerwolde ging het om 675 nieuwe gevallen, Pekela 665, Stadskanaal 630 en Veendam 591.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er in de provincie Groningen 10.899 mensen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 3.269 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 30,0%. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week gestegen. Een week eerder werden er 10.885 afgenomen, toen waren 2.293 testen positief, 21,1%.