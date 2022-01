GGD Groningen begint met boosterprikken zonder afspraak in Appingedam en Scheemda

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Vanaf aanstaande dinsdag is het mogelijk om in Appingedam zonder afspraak een boosterprik tegen het coronavirus te halen. Een dag later kan dat ook in Scheemda.

Op de twee prikplekken zijn relatief weinig vaccinatieafspraken ingepland, waardoor de GGD ruimte heeft om ook zonder afspraak te prikken. Ook een eerste, tweede of derde vaccinatie tegen corona halen is mogelijk op deze twee vaccinatielocaties.

Om zonder een afspraak een boosterprik te kunnen halen, zijn alleen een identiteitsbewijs en een mondkapje nodig. Een gezondheidsverklaring invullen kan op de vaccinatielocatie.

Op de vaccinatielocaties in Groningen (Osloweg en HanzePlaza/Protonstraat), Veendam en Zuidhorn is een afspraak maken nog wel verplicht, omdat er al heel veel afspraken staan. Hier kunnen Groningers wel terecht om zonder afspraak een eerste,

tweede en derde (voor mensen met een ernstige afweerstoornis) coronavaccinatie op te halen.

De vaccinatielocatie in Appingedam, gevestigd in Sporthal Eelwerd, is open van 9.00 – 16.30 uur. In Scheemda kunnen boosterprikkers tussen 9.00 – 16.30 uur terecht in de Eextahal.