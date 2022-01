GGD directeuren willen versoepelingen quarantainebeleid op scholen

nieuws

De directeuren van de GGD’en in Nederland (waaronder directeur Jos Rietveld van de GGD-Groningen) willen dat de quarantaineregels voor scholen zo snel mogelijk worden versoepeld. Dat lieten de GGD-bazen vrijdagochtend weten in een gezamenlijke verklaring.

Het nu geldende quarantainebeleid leidt tot ingrijpende effecten voor de hele samenleving, zo stellen de GGD-directeuren: “Als de trend van besmettingen doorzet, dreigt ontwrichting van de samenleving, omdat grote aantallen mensen in isolatie of quarantaine moeten gaan na contact met een positief getest persoon.”

Met name voor de jeugd hebben de quarantaineregels veel negatieve effecten, aldus de GGD-bazen. Veel kinderen en jongeren zijn niet gevaccineerd. Daarom geldt nu dat zij meteen in quarantaine moeten na contact met een besmet persoon. Dat heeft volgens de directeuren grote gevolgen voor hen. Digitaal onderwijs thuis leidt tot leerachterstanden en meer dan voorheen kampen jongeren met eenzaamheid of depressieve gevoelens.

“Wij als Directeuren Publieke Gezondheid hebben ons tot nu toe volledig achter het quarantainebeleid geschaard”, aldus de Publieke Gezondheidsdirecteuren. “Maar nu zien we vanuit onze verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid dat het middel quarantaine voor scholieren zijn doel voorbijgeschoten is en de gezondheidsschade nou juist toeneemt. Daarom pleiten wij voor een versoepeling van het nu geldende quarantainebeleid.”