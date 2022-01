GGD: “Bijna de helft van alle volwassenen heeft boosterprik gehaald”

nieuws

Foto via GGD Groningen

Bijna de helft van alle volwassenen heeft inmiddels een boosterprik gehaald. Dat blijkt uit landelijke cijfers van de GGD.

Tot en met afgelopen zondag zijn er in ons land 6,6 miljoen boostervaccinaties en derde prikken gezet, waarvan ruim 5,6 miljoen bij de GGD. In totaal heeft nu ongeveer 45 procent van alle mensen ouder dan 18 jaar een boostervaccin gekregen. Een week geleden was dat nog 32 procent. Vorige week werden er 1,86 miljoen boosterprikken gezet, daarnaast kregen bijna 40.000 mensen een eerste, tweede of aanvullende prik. De GGD meldt dat er tijdens deze vaccinatiecampagne nog nooit zoveel vaccinaties in een week zijn gezet.

De overheid wil dat alle volwassenen die volledig zijn gevaccineerd, en ervoor in aanmerking komen, voor eind januari de mogelijkheid hebben gehad om een boosterprik te halen. Om dit doel te behalen moet het huidige priktempo ook de komende weken worden aangehouden. Voor deze week staan er volgens het RIVM 950.000 boosterafspraken gepland.