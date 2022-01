GGD: “Afgelopen week ruim 46.000 vaccinaties gezet, forse stijging aantal besmettingen”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de provincie Groningen heeft de GGD in de afgelopen week ruim 46.000 vaccinaties gezet. Dat blijkt uit de wekelijkse update van GGD Groningen.

“Van de 46.840 vaccinaties die afgelopen week zijn gezet, zijn er ruim 45.000 boosterprikken”, meldt de GGD. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er in Groningen nu 1.004.394 prikken gezet. Daarvan zijn er ruim 250.000 boosterprikken. “Op de vaccinatielocaties HanzePlaza in Groningen, Appingedam en Scheemda kun je nu ook zonder afspraak terecht voor een boostervaccinatie.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 6.653 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen is fors gestegen ten opzichte van de week hiervoor toen het om 6.009 besmettingen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 1.134 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 1.390 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is licht gedaald naar 37,5 per 1.000.000 inwoners.” Sinds het begin van de coronacrisis is bij 89.370 personen een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting kent in vergelijking met vorige week een aantal verschillen. Zo is in de groep 0 tot 14 jaar een toename te zien van vorige week 7% naar nu 15%. In de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar is het aantal besmettingen stabiel en blijft het percentage deze week op 13% staan. In de categorie 20 tot 29 jaar zie we een daling van vorige week 44% naar nu 31%. In de groep 30 tot 65 jaar een stijging van 32% naar 38% deze week. In de categorie ouder dan 65 jaar een daling van 7% naar 3%.

Ontwikkeling

De meeste besmettingen werden afgelopen week ontdekt in de gemeente Oldambt. Daar ging het om 1.353 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In de gemeente Groningen ging het in de afgelopen zeven dagen om 1.341 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, Stadskanaal 1.332, Westerwolde 1.259 en Pekela 1.117.

Coronatesten

In de afgelopen week werden in de provincie Groningen 20.482 personen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 6.836 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 33,4%. Het aantal afgenomen tests steeg. In de eerste week van het nieuwe jaar ging het nog om 16.674 tests. Toen bleken 4.986 personen, dat is 29,9%, positief te zijn.