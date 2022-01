GGD: “Afgelopen week ruim 18.000 vaccinaties gezet, forse stijging besmettingen”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen week iets meer dan 18.000 vaccinaties gezet. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

In totaal gaat het om 18.008 vaccinaties, waarvan ruim 15.000 boosterprikken zijn. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er in Groningen 1.022.402 prikken gegeven, waarvan ruim 263.000 boosterprikken zijn. Mensen die nog een boostervaccinatie willen halen kunnen zonder afspraak terecht op de locaties HanzePlaza in Groningen, Appingedam en Scheemda. Vanaf 18 januari krijgen ook kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar een uitnodiging voor een vaccinatie. In Groningen zijn inmiddels ruim 1.250 kinderen gepikt.

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 10.589 nieuwe besmettingen geconstateerd. “Het aantal besmettingen is fors gestegen ten opzichte van de week hiervoor”, laat de GGD weten. “De besmettingsgraad ligt in onze regio op 1.803 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 2.095 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is iets toegenomen naar 42,6 per 1.000.000 inwoners.” Sinds het begin van de coronapandemie is bij 99.959 personen in de provincie een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting kent in vergelijking met vorige week een aantal verschillen. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar is de besmettingsgraad gestegen van vorige week 15% naar nu 30%. In de groep 15 tot 19 jaar is het stabiel. Vorige week lag het percentage rond de 13%, deze week 12%. Een forse daling is te zien in de categorie 20 tot 29 jaar. Van vorige week 31% naar nu 19%. Stabiel is het in de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar. Van vorige week 38% naar nu 37%. In de groep ouder dan 65 jaar lag het percentage vorige week op 3%, nu 2%.

Ontwikkeling

In de gemeente Midden-Groningen werden de afgelopen week de meeste nieuwe besmettingen gevonden. Het gaat om 1.803 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Pekela ging het om 1.790 gevallen, Westerwolde 1.564, Groningen 1.552 en Het Hogeland 1.549.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er door de GGD 25.595 mensen getest op het coronavirus. Van hen bleken er 10.033 positief te zijn. Dit is 39,2%. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week fors gestegen. In de week ervoor ging het nog om 20.482 testen, waarvan er toen 6.836 positief waren. Dat is 33,4%.