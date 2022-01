Bij een steekpartij aan de Merelstraat in de Oosterparkwijk donderdagmiddag is een gewonde gevallen. Dat meldt de politie. De steekpartij vond plaats in de woonlocatie Oosterparkheem.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden, die op het politiebureau wordt verhoord.

In het pand aan de Merelstraat is het onderzoek naar wat er precies is gebeurd gestart. Er zal forensisch onderzoek worden gedaan.