Gewonde bij schietincident in Lewenborg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een schietincident zaterdagavond op De Boeg in de Groningse wijk Lewenborg is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De schietpartij vond plaats rond 22.00 uur. “Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk”, meldt een politiewoordvoerder. “Eén persoon is gewond geraakt en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen verdachte aangehouden. Wij doen op dit moment onderzoek op de locatie.”

Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl richt het onderzoek van de politie zich op twee locaties. “Op De Boeg is een afzetting. Zoals het nu lijkt is het slachtoffer na de schietpartij in een auto gevlucht naar het politiebureau aan de Parkallee. Daar wordt ook onderzoek gedaan. Zojuist was hier ook een ambulance waarbij verpleegkundigen het slachtoffer hebben onderzocht.”

Later meer.