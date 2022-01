“Gesloten houden hogere scholen is bittere pil, duurzame oplossing nodig voor toekomst”

nieuws

Foto: Sicco haring

Het voorlopig gesloten houden van het mbo, hbo en het wetenschappelijk onderzoek is volgens de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV, een bittere pil.

Maandagmiddag maakte demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs bekend dat er volgende week nog geen fysiek onderwijs mogelijk is op het mbo, hbo en wo. De reden is dat er volgens Slob nog teveel besmettingen worden geregistreerd bij deze groepen jongeren. “Het besluit komt voor mij als een verrassing”, reageert HSV-fractievoorzitter Timon van Engen. “Er waren de afgelopen periode wel geluiden te horen dat de scholen wellicht gesloten zouden blijven, maar in de afgelopen twee jaar hebben we geleerd dat het thuishouden van studenten erg slecht is voor hun gezondheid. Onlangs is er nog een rapport van het RIVM en het Trimbos Instituut verschenen waarin dit haarfijn staat beschreven. En toch blijft nu de boel op slot. En dat is zuur. Het is januari, een nieuw jaar, nieuwe kansen. En toch zal het zo zijn dat de start van dit nieuwe jaar achter een laptop zal plaatsvinden.”

Rauw op ons dak

Op de telefoon van Van Engen stroomden in de middag diverse berichten binnen. “Als HSV zitten we in verschillende groepsapps, waar ook andere studentenorganisaties in actief zijn. Ik zal niet exact zeggen wat er gezegd is, maar er zijn wel wat krachttermen gebruikt toen dit nieuws bekend werd gemaakt. En dat is ook wel logisch hè. De vervroegde schoolsluiting in de week voor de kerstvakantie viel ook al rauw op ons dak.”

Botsauto-beleid

Van Engen mist visie in het beleid. “Er wordt niet nagedacht waar we naar toe moeten. Vaccineren is de oplossing, zonder twijfel, maar dit virus zal ons echt nog wel even bezighouden. Ondertussen wordt er door het kabinet een botsauto-beleid gevoerd. Er wordt aan wat knoppen gedraaid. Het vuur laait op en als het kookt dan worden er ad hoc wat maatregelen afgekondigd. Wat mij betreft zijn er duurzamere oplossingen nodig waarin het open kunnen houden van scholen mogelijk moet zijn naast een virus dat rondwaart. Hopelijk zal een frisse wind op het ministerie van Volksgezondheid voor deze koers gaan zorgen.

Leefkwaliteit

Wie door de stad fietst of op social media rond struint zal niet ontgaan dat er in studentenhuizen flink wat feestjes worden gevierd. Feestjes waarbij de coronamaatregelen niet altijd in acht worden genomen. “Ik snap heel goed dat mensen in de stad deze kritiek hebben, en dat ze hier boos over zijn. Maar ik denk dat iedereen zich goed moet realiseren dat dit slechts een kleine groep betreft. Er zijn heel veel studenten die het ontzettend zwaar hebben. Die in een klein kamertje zitten, achter hun laptop en ondertussen nergens naar toe kunnen. Als ik in zo’n klein kamertje zou zitten dan zou ik echt wel eens willen ruilen met iemand die in een gezinswoning verblijft. Je leefkwaliteit is dan echt veel beter. En dan hebben we het in dit verhaal nog niet eens over internationale studenten. Zij hebben het nog zwaarder.”

ISO: ‘Dichthouden hoger onderwijs is om moedeloos van te worden’

De HSV is niet de enige organisatie die niet blij is met het besluit. Ook het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, is bezorgd. Zij noemen het dichthouden van het hoger onderwijs iets om ‘moedeloos van te worden’. Een woordvoerder laat weten dat studenten mentaal lijden onder de sluitingen. Ook de Landelijke Studentenvakbond, LSVb, haalt de emotionele schade aan: “Dit betekent weer een periode van eenzaamheid, depressieve klachten en concentratieproblemen, zonder duidelijk eindpunt.” Onderwijsvakbond AOb laat bij monde van vakbondsbestuurder Hayo Bohlken de situatie vervelend te vinden.

Compliment

De Hanze Studentenbelangen Vereniging wil nog wel een compliment uitdelen aan de Hanzehogeschool. “Toen duidelijk werd dat het met Omikron de verkeerde kant op ging, heeft de Hanze heel snel geschakeld. Er was een duidelijk beleid, en dat is heel goed geweest. Studenten die bijvoorbeeld niet lekker in hun vel zitten kunnen ook op de Hanze terecht. Dat is ontzettend fijn en prettig.”