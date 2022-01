Gemeenteraad spreekt zich unaniem uit voor behoud kinderhartcentrum in Noorden

nieuws

De Groningse gemeenteraad heeft zich woensdagavond unaniem uitgesproken voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG.

Het initiatief om een duidelijke boodschap af te geven in de richting van Den Haag kwam van de fractie van de ChristenUnie. Alle partijen steunden de motie waarbij gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) wordt opgeroepen om het centrum in Groningen te behouden en om deze niet te concentreren in de Randstad.

Geloofwaardig

Ook fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV ondertekende de motie, terwijl hij tijdens het debat kritisch was. “Landelijke collega-fracties die ook in deze gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, die hebben er zelf mee ingestemd met de sluiting van de kinderhartchirurgie. Wij vragen ons als partij of deze partijen wel enige invloed en druk hebben uitgeoefend in Den Haag. Wij vinden dat je pas geloofwaardig over komt als je dit ook in Den Haag hebt laten horen.”

Julian Bushoff: “Belangrijk dat wij hier samen in optrekken, dan elkaar hier over uitspelen”

Gerben Brandsema noemt de opmerking van Van Kesteren vragen naar de bekende weg: “Ten eerste hebben de coalitiepartijen nog niet gestemd over dit voorstel, dat komt nog. Ten tweede, uiteraard staan wij in contact met de landelijke fractie.” Fractievoorzitter Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid: “Het initiatief dat hier vanavond genomen wordt valt te prijzen, waarbij duidelijk is dat lokale politici hun eigen afwegingen mogen maken. Het is denk ik belangrijk dat wij hier samen in optrekken, dan elkaar hier over uitspelen. Als Groningers moeten we hier samen voor gaan staan.”

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Zorg laat weten dat zij de zorgen over gaat brengen in Den Haag.