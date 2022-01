Gemeenteraad: ‘College moet zich hard maken voor behoud hartzorg UMCG’

nieuws

Foto via UMCG

Het gemeentebestuur moet zich samen met andere overheden in Noord- en Oost-Nederland hard maken voor het behoud van de hartzorg in het UMCG. De ChristenUnie dient woensdag namens de gehele gemeenteraad een motie in die het college daartoe oproept.

“De gehele gemeenteraad vindt het voor de volksgezondheid van Groningen en de rest van Noord- en Oost-Nederland van groot belang dat de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG beschikbaar blijft”, aldus Gerben Brandsema (ChristenUnie), initiatiefnemer van de motie. “De impact op andere zorg is door de minister niet meegewogen in zijn keuze. Daarom roepen we het college op om zich samen met andere overheden in Noord- en Oost-Nederland hard te maken voor het behoud van deze zorg in het UMCG.”

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt tot nu toe vast aan het besluit van zijn voorganger, minister De Jonge, om de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking te concentreren buiten Groningen. Of het voorgenomen besluit van de minister definitief wordt is aan de Tweede Kamer. Deze vergadert 17 februari in een commissiedebat over de kwestie.