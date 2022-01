Gemeenten: ‘Inwoners die geen subsidie aan hebben kunnen vragen, kunnen dit alsnog doen’

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Inwoners in het aardbevingsgebied die maandag geen subsidie voor het opknappen en verduurzamen van hun huis aan hebben kunnen vragen, worden opgeroepen dit alsnog te doen. Groningse gemeenten laten weten dat deze mensen vanaf volgende week maandag bij hun gemeente welkom zijn.

Er is geen zekerheid dat mensen ook daadwerkelijk hun 10.000 euro krijgen. Daarvoor is medewerking nodig van de Rijksoverheid. Die moet het bestaande budget va 220 miljoen euro verhogen met ruim 200 miljoen euro, laten de gemeenten Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier in een gezamenlijke verklaring weten.

Maandag konden zo’n 45.000 huishoudens in het aardbevingsgebied een aanvraag doen voor een subsidie. Daarbij gold, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het resultaat was lange wachtrijen voor de gemeentekantoren en lange wachttijden in de online-omgeving. Uiteindelijk moest ruim de helft van de mensen worden teleurgesteld. De gemeenten laten weten met de oproep een duidelijk signaal af te willen geven aan het nieuwe kabinet.

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw liet maandag na de eerste ministerraad weten dat hij wil gaan kijken of er extra geld op tafel gekregen kan worden.