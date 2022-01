Gemeente gaat weer fietsen verwijderen in uitgaansgebied

nieuws

Nu de horeca weer open gaat en het drukker zal worden in de binnenstad, gaat de gemeente weer beginnen met het verwijderen van fietsen aan de Poelestraat, Peperstraat en een deel van de Oosterstraat (bij Pearl).

Fietsen die buiten de rekken en vakken staan, gaan naar het Damsterplein. Vorige week maakte de gemeente bekend, weer te gaan handhaven op langparkeerders bij verschillende fietsenstallingen. De rijwielen in het stadsbalkon en op de fietsflat bij het hoofdstation konden tijdens de lockdown langer dan twaalf dagen blijven staan, want er werd niet gehandhaafd. De gemeente meldde toen al dat er veel fietsen bij het station stonden en riep de eigenaren op om hun tweewieler op te halen en thuis te stallen.

Fietsen die nu langer dan twaalf dagen in de fietsenstallingen bij het Hoofdstation, Station Europapark, DUO en aan de Nieuwe Markt staan, worden weer weggesleept. Als de fiets in de binnenstad stond, gaat deze eerst twaalf dagen naar het tijdelijke fietsdepot aan het Damsterplein. Weer twaalf dagen later gaat het rijwiel naar het AFAC Fietsdepot aan de Travertijnstraat.