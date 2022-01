Gemeente: “Begrip voor sectoren, maar dat wil niet zeggen dat zij zo maar de deuren kunnen openen”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De gemeente Groningen heeft begrip voor de sectoren die het moeilijk hebben door de coronacrisis en snapt dat zij hier aandacht voor vragen. Maar dat wil niet zeggen dat zij op woensdag zo maar de deuren kunnen openen.

Dat is de reactie van de gemeente op de aangekondigde actie in de cultuursector die voor woensdag op de rol staat. Verschillende instellingen hebben laten weten dat zij de deuren voor het publiek willen openen. “Wat er gaat gebeuren is in zekere zin te vergelijken met de actie die de horeca afgelopen zaterdag hield”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “De horeca vroeg op een ludieke manier aandacht voor de problemen. Als gemeente hebben wij veel begrip voor de sectoren die het moeilijk hebben. Maar het wil niet zeggen dat je zo maar de deuren kunt openen. We hebben te maken met coronamaatregelen, en die maatregelen kunnen we niet zo maar negeren.”

Behalve in Groningen worden ook in tal van andere steden acties gehouden. De burgemeesters van verschillende gemeenten, waaronder die van Amsterdam, hebben gezegd dat ze woensdag zullen handhaven. In Hoorn is de actie wel toegestaan. Daar geeft de burgemeester de sector de mogelijkheid om een statement te maken. “Als de instellingen ook op andere dagen of buiten de afgesproken tijden om open gaan, volgen er wel waarschuwingen en sancties”, laat de burgemeester van deze gemeente weten.