“Geen vogelgriepgevallen in Leekstermeergebied, maar ik houd wel mijn hart vast”

Foto: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=243494

Landschapsbeheerder Bert Speelman van Het Groninger Landschap houdt zijn hart vast. Ondanks dat er de afgelopen periode geen vogelgriepgevallen in zijn gebied zijn vastgesteld, zou dat wel heel snel kunnen veranderen.

Maandag liet de inmiddels uitgetreden minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw weten dat de wijze waarop de vogelgriep in Nederland en in omliggende landen om zich heen grijpt ‘zorgelijk’ is. Schouten reageerde daarmee op Kamervragen. Ondanks de zorgen zijn er volgens Schouten geen extra maatregelen nodig.

Vogeltrek

“Ik ben vanmiddag nog in het Leekstermeergebied geweest”, vertelt Speelman. “Als landschapsorganisatie monitoren we de situatie nauwlettend. Tijdens mijn ronde heb ik geen dode beesten aangetroffen. De ganzen die aanwezig waren, die waren goed actief. Zo vlogen ze bijvoorbeeld makkelijk op. En dat is goed nieuws, maar het neemt de zorgen niet weg. We weten dat in Friesland het virus welig tiert. Over niet al te lange tijd begint de vogeltrek weer richting het oosten. De kans is dan aanwezig dat besmette vogels uit Friesland een tussenstop maken bij het Leekstermeer. En dan kun je te maken krijgen met een hele andere situatie.”

“Raak dode of zieke dieren niet aan”

Door de harde lockdown zijn natuurgebieden een populaire bestemming om wandelingen te maken. “Als je tijdens een wandeling een dood of ziek dier tegen komt, raak het niet aan. Ruim het niet op en pak het niet vast. De vogelgriep waar we mee van doen hebben is makkelijk overdraagbaar. Je kunt heel makkelijk bijvoorbeeld kippen, die om je huis scharrelen, besmetten. Mocht je in een gebied van Het Groninger Landschap iets tegen komen tijdens je wandeling wat volgens jou niet in de haak is, neem dan contact op met ons. Wij hebben onze protocollen die we dan in werking kunnen stellen. Zo kunnen dan bijvoorbeeld de oorzaak van de dood achterhalen door dieren voor onderzoek naar een laboratorium te sturen.”