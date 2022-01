Geen treinverkeer mogelijk op alle trajecten ten noorden van Zwolle door storing

Door een storing bij spoorbeheerder ProRail is er woensdagmiddag geen treinverkeer mogelijk op alle trajecten ten noorden van de lijn Zwolle.

De problemen begonnen rond 12.45 uur. Volgens ProRail is er sprake van een zogeheten systeemstoring. Vanuit Groningen is er daarom op dit moment geen treinverkeer mogelijk richting Zwolle, Veendam, Weener, Delfzijl, Roodeschool en Leeuwarden. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van twee uur.

De verwachting is dat de problemen tot 14.30 uur gaan duren.

Later meer.

Excuses voor de overlast, maar in het noorden van het land is voor de veiligheid het treinverkeer stilgelegd. De verkeersleidingspost Groningen kampt met een vervelende storing. We werken met spoed aan herstel van de systemen. Check je reisplanner voor actuele reisinformatie. pic.twitter.com/3bSubD85hE

— ProRail (@ProRail) January 12, 2022