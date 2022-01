‘Geen technische gebreken aan schip dat tegen Dorkwerderbrug voer’

nieuws

Foto: Auke Mulder - 112groningen.nl

Het binnenvaartschip dat dinsdagavond tegen de Dorkwerderbrug voer had geen technische gebreken. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Eenheid van de politie. Daarover bericht RTV Noord.

De aanvaring vond dinsdagavond rond 19.30 uur plaats. Een schip voer van Groningen richting Gaarkeuken en botste daarbij tegen de Dorkwerderbrug. De schade aan de brug was gering, op het schip was er schade aan de stuurhut. Direct na de aanvaring is een onderzoek gestart naar de toedracht. Een onderdeel hiervan is het technisch onderzoek. Daaruit is gebleken dat er geen gebreken zijn geconstateerd en dat er vooralsnog ook geen aanwijzingen zijn van verwijtbare schuld, bijvoorbeeld dat de schipper bezig was op zijn smartphone.

Het onderzoek naar de precieze oorzaak wordt de komende dagen voortgezet. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de radarbeelden en wordt ook het radioverkeer via de marifoon onderzocht.