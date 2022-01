Geen taakstraf voor bejaard stel hennepkwekers uit Stad; 90.000 euro winst wel terugbetalen

nieuws

foto: Sjoerd Rumpt

Een bejaard stel uit de stad Groningen moet de bijna 93.000 euro winst, die ze behaalden uit het runnen van een hennepkwekerij aan de Engelberterweg, terugbetalen aan de staat. Volgens RTV Noord en DvhN legde de rechtbank deze straf vrijdagochtend op aan de twee oudere hennepkwekers.

Het OM had een werkstraf van tachtig uur geëist tegen het bejaarde duo (70 en 73 jaar oud). Maar de rechtbank stelt dat de gezondheid van de man en het feit dat het stel nu in Polen woont, ervoor zorgt dat een taakstraf niet op zijn plaats is. De rechtbank legde daarom een voorwaardelijke celstraf op van een maand.

Wel moet het duo zo’n 93.000 euro overmaken aan de staat. Dat is de opbrengst die het stel haalde uit de drie oogsten van de 336 hennepplanten die ze in een schuur achter hun woning verbouwden.