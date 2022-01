Geen publiek welkom bij groepswedstrijden EK Futsal dat deels in Groningen wordt gespeeld

nieuws

Een internationale futsal wedstrijd tussen Argentinië en Brazilië in 2007. Foto: Wilson Dias/ABr - http://www.agenciabrasil.gov.br, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2477589

Bij de groepswedstrijden van het EK Futsal dat vanaf 19 januari wordt gehouden in Groningen en Amsterdam is geen publiek welkom. Dat laat de organisatie weten.

Vrijdagavond maakte het kabinet op een coronapersconferentie bekend dat er voorlopig geen publiek is toegestaan bij sportevenementen. “Het betekent dat de wedstrijden van het UEFA Futsal EURO 2022 tijdens de groepsfase zonder publiek moeten worden gespeeld.” Mensen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Of er publiek welkom is bij de knock-out wedstrijden is nog onbekend, dit hangt af of de maatregelen van het kabinet verder verlengd gaan worden. De knock-out wedstrijden worden echter alleen in Amsterdam gespeeld. Het toernooi eindigt op 6 februari.