Geen afspraak meer nodig voor halen boosterprik vaccinatielocatie Protonstraat

Bron: OOG Radio & Televisie

Mensen die een boosterprik willen halen bij de locatie Hanzeplaza aan de Protonstraat hoeven daar vanaf zondag geen afspraak meer voor te maken. Dat meldt de GGD Groningen.

“Vanaf zondag kan iedereen van 18 jaar en ouder zonder afspraak een boosterprik halen bij de vaccinatielocatie aan de Protonstraat in de stad”, meldt de GGD. De locatie is dagelijks geopend van 09.00 tot 21.00 uur. “Ook voor een eerste, tweede of derde prik kun je hier langskomen zonder afspraak.” De GGD meldt dat mensen die een prik komen halen wel een identiteitsbewijs, neusmondmasker en een ingevulde gezondheidsverklaring mee moeten nemen. Voor mensen die geen printer thuis hebben staan liggen er op locatie ook gezondheidsverklaringen die ter plaatse ingevuld kunnen worden.

Naast de locatie aan de Protonweg is het sinds vorige week al mogelijk om bij de locaties in Appingedam en Scheemda zonder afspraak naar binnen te stappen. Voor de vaccinatielocaties aan de Osloweg in Groningen en in Veendam en Zuidhorn moet nog wel een afspraak worden gemaakt.

