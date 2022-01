GBB stuurt brief naar Hans Vijlbrief als voorbereiding op diens bezoek

nieuws

Foto: Rijksoverheid

De Groninger Bodem Beweging gaat graag in gesprek met Hans Vijlbrief, de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, als die begin volgende week de provincie Groningen bezoekt.

Vijlbrief doet dan diverse maatschappelijke organisaties aan en praat met bewoners van het aardbevingsgebied. De GBB heeft hem ter voorbereiding een brief gestuurd. Hierin kaarten zij onder andere de geplande ophoging van de gaswinning aan, en de moedeloze situatie waarin veel Groningers zich bevinden aan. De Groninger Bodem Beweging benadrukt in de brief dat Groningen boos is, omdat het kabinet dreigt door te gaan met de gaswinning.

De GBB wijst erop dat de vergoeding van de aardbevingsschade steeds minder ruimhartig wordt en dat nog geen 10 procent van de getroffen woningen versterkt is. De GBB hoopt dat Hans Vijlbrief meer geld voor Groningen kan vrijmaken, zodat gedupeerden op ruimhartig wijze gecompenseerd kunnen worden.

Vijlbrief moet zich volgens de GBB bovendien realiseren dat het hier niet om enkel om stenen huizen gaat, maar om mensen, die het verdienen dat er iemand voor hen opkomt in Den Haag.