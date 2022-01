nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij werkzaamheden in de Tweede Spoorstraat in Kostverloren is maandagochtend een gasleiding geraakt. Brandweer en werknemers hebben de straat deels afgezet.

De gasleiding werd geraakt tijdens werkzaamheden rond de aanleg van glasvezelkabels in de straat. Een spade in de grond zorgde voor de breuk in de kabel.

De brandweer kwam ter plaatse om het lek op te sporen en veilig te stellen. Gasnetbeheerder Enexis komt later naar de Tweede Spoortstraat om het lek te dichten.