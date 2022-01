Frank Wormuth wordt nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com coach *Frank Wormuth* of Heracles Almelo

Frank Wormuth wordt met ingang van het komende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

De 61-jarige Wormuth tekent een contract voor drie jaar. Wormuth werd geboren in september 1960 in West-Berlijn. Tussen 1993 en 1998 was hij zowel speler als trainer bij FV Nimburg en FC Teningen. Daarna was hij tien jaar werkzaam bij de Duitse voetbalbond DFB, als docent van de trainersopleiding. De laatste jaren is Wormuth actief als trainer van Heracles.

Technisch manager Mark-Jan Fledderus: “In Almelo heb ik uitstekend met hem samen kunnen werken”

Als technisch manager van Heracles was het Mark-Jan Fledderus die Wormuth in 2018 aanstelde als hoofdtrainer in Almelo. “Het is geen geheim dat ik Frank een interessante trainer vind”, zegt Fledderus. “Niet voor niets heb ik hem vier jaar geleden aangesteld bij Heracles. Ik heb in mijn periode als technisch manager in Almelo uitstekend met hem kunnen samenwerken.”

Profiel

Eerder was al bekend geworden dat het aflopende contract met Danny Buijs niet verlengd wordt. “Als voltallig directieteam hebben we een zorgvuldig proces gevoerd door in eerste instantie een profiel van de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen op te stellen en daarna gezamenlijk de gesprekken te voeren. Daarop zijn we bij Frank uitgekomen. Hij heeft ervaring, werkt gestructureerd en hij kan teams en spelers individueel ontwikkelen, en hij werkt graag met jongere talenten. Hij heeft in de afgelopen drie jaar bij Heracles laten zien dat hij daar een aansprekende speelwijze kan koppelen aan ontwikkeling en resultaat. We zijn blij dat we Frank hebben weten te overtuigen voor FC Groningen te kiezen.”

Na het huidige seizoen gaat de FC verder in op de keuze voor de Duitse oefenmeester.