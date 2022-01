Forse schade bij eenzijdig ongeval op Noordzeeweg

Op de verbindingslus tussen de oostelijke ringweg (N46) en de Noordzeeweg (N370) is donderdagavond een eenzijdig ongeval geweest. Daarbij ontstond aanzienlijke schade aan het voertuig en ook de berm raakte beschadigd.

Volgens weginspecteur Jeroen Bos van Rijkswaterstaat raakte geen van de inzittenden van de personenauto gewond bij het ongeval. De auto zelf raakte wel fors beschadigd.

Een bergingsbedrijf moest de auto afslepen. Daardoor was tijdelijk één rijstrook afgesloten voor het verkeer.

📍N370 #Groningen | In de lus van de N370 naar de N46 is eerder vanavond een eenzijdig ongeval gebeurd. Gelukkig raakte er niemand gewond. Tijdelijk was er een rijstrook afgesloten voor het verkeer. De auto is afgesleept. @RWSverkeersinfo @RWS_NN pic.twitter.com/9UE3akbBXn

— Weginspecteur Jeroen (@WIS_Jeroen1) January 13, 2022