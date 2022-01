FNV: “Opkomst staking Metaal & Techniek flink hoger dan de vorige keren”

nieuws

Werknemers bij een bedrijf in Sappemeer hebben het werk neergelegd. Foto: ingezonden

Het aantal mensen dat maandag staakte voor een betere cao in de Metaal & Techniek-sector was flink hoger dan de vorige keren. Dat laat vakbond FNV maandagavond weten.

In verschillende bedrijven in de gemeente en provincie Groningen werd maandag het werk neergelegd. Het gaat om de derde regionale 24 uurs staking, nadat er eerder al verschillende estafettestakingen hadden plaatsgevonden. Volgens FNV lieten maandag bijna driehonderd werknemers zich registreren als staker.

Masja Zwart: “Genoeg is genoeg”

“Het is goed om te zien dat de stakingsbereidheid in Groningen toeneemt”, vertelt Masja Zwart van FNV Metaal. “Groningen en tegelijkertijd heel Nederland heeft deze vakmensen keihard nodig om de energietransitie te regelen, maar hun bazen gunnen ze niet eens genoeg om de energierekening thuis te kunnen betalen. We zien dat steeds meer technici deze mooie sector verlaten omdat ze wel volop overuren moeten draaien maar nul waardering krijgen. Genoeg is genoeg.”

Jacqie van Stigt: “Onze leden willen gewoon een goede cao”

FNV Metaal cao-onderhandelaar Jacqie van Stigt: “We blijven doorstaken voor een goede en eigentijdse cao. Met een belabberd loonbod van gemiddeld slechts 1,4% procent en tal van verslechteringen op veel terreinen blijven de werkgevers nog altijd een nieuwe cao in de Metaal & Techniek blokkeren. Onze leden wijzen massaal deze door de werkgevers voorgeschotelde afbraak-cao, die stijf staat van de verslechteringen, af. En dat terwijl de sector het economisch tij weer goed mee heeft en de sector ook schreeuwt om goede vakmensen erbij. Dit pikken onze leden niet, die willen gewoon een goede cao.”

De cao Metaal en Techniek is met bijna 320.000 werknemers in de sector en bijna 28.000 werkgevers de grootste cao in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige cao liep op 1 oktober af.