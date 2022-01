FNP roept Friese politiek op om Groningen te steunen: beter een goede buur dan een Haagse ‘vriend’

nieuws

De Fryske Nasjonale Partij, FNP, roept de Friese politiek op om zij aan zij te gaan staan met de mensen in Groningen in strijd tegen de gaswinning.

“Met verbijstering hebben wij de afgelopen dagen gezien hoe de regering omgaat met inwoners van Noord-Nederland die de pech hebben boven het Groningengasveld te wonen, één van de belangrijkste inkomensbronnen van Nederland”, schrijft de FNP. “Vorige week donderdag liet de regering weten dat de gaswinning dit jaar verdubbeld moet worden, met als logisch gevolg meer schade. En maandag stonden duizenden Groningers in de kou of achter het beeldscherm urenlang in de rij te wachten om aanspraak te maken op een zogenaamde subsidie van 10.000 euro voor ‘verduurzaming en verbetering’. Voor velen tevergeefs.”

“In september protesteerden wij samen met een groot aantal Groningers bij de NAM-locatie in Ternaard tegen de onzalige plannen van de regering om gas te winnen onder de Waddenzee. Het nieuwe kabinet laat nog steeds de mogelijkheid open dat de winning door zal gaan, tegen de wens van de Friese inwoners en overheden in. Wij voelden ons gesterkt door de Groningse solidariteit en indachtig het gezegde: beter een goede buur dan een Haagse ‘vriend’ zijn wij van mening dat de Friese overheid nu zij aan zij met de Groningers moet staan.” De FNP eist, samen met de inwoners van Groningen, dat de gaswinning wordt afgebouwd en dat er een ruimhartige vergoeding van de schade gaat komen.