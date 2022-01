Firma Mulder Feestartikelen 100 jaar aan Gedempte Zuiderdiep 47

De Firma Mulder Feestartikelen, één van de oudste winkels van Groningen zit alweer 100 jaar aan de locatie aan het Gedempte Zuiderdiep. Stadshistoricus Beno Hofman zocht de geschiedenis van de winkel uit en ging met OOG TV langs voor een reportage.

Sinds 2003 staat de Firma Mulder onder leiding van Thom Mulder en Ingrid Rommens. Thom is overigens geen familie van Fokko Mulder, die de zaak in 1914 opende. Dat ze dezelfde achternaam hebben is puur toeval.

OOG TV gaat met Beno en Thom de zaak door op zoek naar de verhalen van vroeger. Het hele verhaal over de geschiedenis van Firma Mulder is te lezen op de website van Beno Hofman.