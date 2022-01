“Filmpjes #groningenbeweegt moeten Den Haag wakker schudden”

nieuws

Foto: Paul Blom

Om de gevolgen van de aardbevingen in Den Haag duidelijk te maken is voormalig nachtburgemeester Chris Garrit de actie #groningenbeweegt gestart.

De lancering van de actie vond zaterdagmiddag plaats bij de Martinitoren. Garrit was daar om samen met SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman de Martinitoren symbolisch te stutten. “Na het nieuws van afgelopen week over de gaswinning vind ik dat we iets moeten doen”, vertelt Garrit. “En uiteraard, mensen zijn moe gestreden, maar ik denk dat het wel belangrijk is om Groningen in beeld te brengen, om de problemen in beeld te brengen. De oproep is daarom om onder de #groningenbeweegt filmpjes te maken waarin mensen hun persoonlijke verhaal vertellen over de gaswinning.”

“Er heerst een bepaalde gelatenheid”

Of de actie succesvol is: “Ik denk dat het nog iets te vroeg is. De actie is vanmiddag gelanceerd en dat zal de komende dagen hopelijk vorm gaan krijgen. De bedoeling is dat ik samen met Sandra de filmpjes ga bundelen en die sturen we naar Den Haag.” Het idee om in actie te komen ontstond vrijdag. “Ik ben samen met Sandra de provincie ingetrokken. We zijn naar het Hogeland geweest, zijn door wat dorpjes gelopen en zijn in gesprek gegaan met de mensen. Wat je dan merkt is een bepaalde gelatenheid. De mensen zeggen dat wat er nu gaat gebeuren, dat ze dat allang wisten. Maar het gaat mensen niet in de koude kleren zitten. In Loppersum sprak ik met een meisje die tijdens haar kindertijd in angst is opgegroeid, die het huis waar ze woonde, hoorde kraken. Dat is dramatisch.”

Den Haag

Garrit is ondertussen teleurgesteld in verschillende politieke partijen. “We weten allemaal wat de gevolgen zijn van de gaswinning. En het is heel goed dat alle organisaties en de Groningse politiek van zich laten horen. Maar hoe is het mogelijk dat er in Den Haag zo minimaal gereageerd wordt. Dat je demissionair premier Mark Rutte voor de camera ziet verschijnen die dan ‘ja’ antwoordt op een vraag dat meer gaswinning onveiliger is. Ja. Dat is alles wat gezegd wordt. Heel erg.”

Bevlogenheid

Ondertussen kijkt de nachtburgemeester tevreden terug op de actie zaterdagmiddag bij de Martinitoren. “We hadden het niet groots aangekondigd omdat we vanwege de coronamaatregelen niet teveel mensen op de been wilden brengen. Maar het was goed en mooi, ondanks het slechte weer. Hulde ook aan al die mensen die zich zo creatief hebben uitgeleefd met spandoeken en het symbolisch stutten van de Martinitoren. In de aanloop naar de actie zie je uit alle hoeken en gaten materialen vandaan komen. Heel mooi om al die bevlogen medestanders te zien.”