Filmmaker Ismaël Lotz (46) overleden

De Groningse filmmaker Ismaël Lotz is op 46-jarige leeftijd overleden. Ismaël leefde sinds 2018 met uitgezaaide longkanker.

De filmmaker werkte aan verschillende films, waaronder Who is Alice. Een ander langdurig project waar hij aan werkte was Are You Now, waarin hij mensen drie minuten in de lens van zijn camera liet kijken. Ook deed hij de beeldregistraties van cabaretier Guido Weijers.

Van sterven moest Ismaël niets weten. Sinds de diagnose legde hij zijn leven vast in de serie Lotz Leeft. Daarin deelt hij openhartig hoe het is om met de ziekte te leven. Ook op sociale media is Ismaël openhartig over hoe hij met zijn ziekte leeft. Hij wenst bijvoorbeeld geen “sterkte”, en ook ‘vecht hij niet tegen kanker, maar leeft of danst ermee’.

Ter nagedachtenis aan Ismaël zendt OOG TV vanavond de aflevering van Herestraat Helemaal uit waarin hij te gast was bij zijn goede vriend Piet van Dijken.

Ook bij OOG hebben verschillende medewerkers regelmatig met Ismaël samengewerkt. We kennen hem als een warm, vriendelijk en inspirerend mens. We condoleren iedereen die zich met hem verbonden voelt.

Ismaël had graag nog van alles willen doen, zeggen, maken en willen ontmoeten, maar gistermiddag 12 januari is hij overleden in bijzijn van zijn familie. Hij heeft genoten van jullie. Het was mooi. Geniet van het leven. Maak moois. #DitisNu.#LotzLeeft #LotzLives #LotzofLove pic.twitter.com/ShpEbT3tBT — Ismaël Lotz (@ismaellotz) January 13, 2022