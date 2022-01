Fietssnelweg tussen Stad en Assen stapje dichterbij met aanleg fietsbrug

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Met de plaatsing van een fietsbrug over het Deurzerdiep in Assen is de fietssnelweg tussen Stad en de Drentse hoofdstad een stapje dichterbij gekomen.

De afgelopen jaren is er in de gemeente Groningen al fors geïnvesteerd in fietssnelwegen, ook wel doorfietsroutes genoemd. Er zijn al routes te vinden richting Zuidhorn, Roden en Bedum. De routes zijn bedoeld om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. De routes kennen zo weinig mogelijk belemmeringen waardoor er doorgefietst kan worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een route richting het Groningse Winsum en dus richting Assen. De afgelopen jaren zijn in Groningen al verschillende delen van deze route aangelegd.

Een gedeelte van de fietssnelweg vanaf Assen langs het Havenkanaal is al aangelegd. De komende periode gaat de nieuwe brug aangesloten worden op het betonnen fietspad. De verwachting is dat dit volgende maand klaar is. In 2024 zal de route helemaal klaar zijn. In dat jaar wordt er namelijk gestart met de aanleg van een fietstunnel onder de N386 bij Vriezerbrug. Ook deze tunnel is een onderdeel van de fietssnelweg. De route zal uiteindelijk een lengte hebben van dertig kilometer en kost ongeveer veertig miljoen euro.