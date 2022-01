FC Groningen verliest van NEC en ligt uit bekertoernooi

sport

FC Groningen heeft woensdagavond in het KNVB Bekertoernooi met 2-1 verloren van NEC. Het bekeravontuur van de FC strandt daarmee in de achtste finales.

NEC kwam in de tiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Calvin Verdonk. Verdonk verraste de FC-defensie door een lange bal in één keer in de verre hoek te werken. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Michael de Leeuw de belangrijke gelijkmaker. Paulos Abraham gaf een mooie pass, die De Leeuw fraai af wist te ronden. Direct na de pauze kwam NEC weer op voorsprong door een goal van Mikkel Duelund. Ondanks dat de FC daarna een vuist probeerde te maken bleven doelpunten uit, mede omdat NEC zich op eigen helft terugtrok.

Voor de FC begon het bekeravontuur met een wedstrijd tegen Helmond Sport. Die wedstrijd werd met 4-0 gewonnen. Daarna werd Excelsior Rotterdam met 4-2 verslagen. Maar uiteindelijk strandt de bekerdroom voor de FC dus in de achtste finale.