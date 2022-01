FC Groningen recht de rug en wint verdiend van Vitesse

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft zichzelf zaterdagavond een grote dienst bewezen door drie belangrijke punten weg te halen bij Vitesse. De Groningers, die gelangen tijd tegen tien man speelden, zegevierden met 3-1.

FC Groningen begon in dezelfde opstelling als afgelopen woensdag, toen de Trots van het Noorden in eigen huis pijnlijk uit de beker werd geknikkerd door NEC. De bezoekers begonnen niet onaardig en hielden Vitesse van het eigen doel weg. Na ruim een half uur voetbal kreeg de ploeg van trainer Danny Buijs een ‘cadeautje’ van Vitesse-ster Lois Openda. De aanvaller gaf verdediger Mike te Wierik een ‘elleboogstoot’ in zijn edele delen en mocht inrukken van arbiter Higler. Enkele minuten later was het echt raak. Uit een vrije trap van Tomas Suslov maakte Jørgen Strand Larsen met het hoofd zijn eerste treffer van het nieuwe jaar: 1-0.

Tweede bedrijf

FC Groningen kwam sterk uit de kleedkamer en hield een Arnhems offensief tegen. Michael de leeuw tekende voor de verdubbeling van de score. De bezoekers counterde sterk via Tomas Suslov en Strand Larsen, die in tweede instantie De Leeuw wist te vinden: 2-0. Hij stond nog maar enkele minuten in het veld toen bankzitter Daniel van Kaam tekende voor de derde Groninger treffer. Van afstand verschalkte de middenvelder sluitpost Houwen met een schuiver. Doelman Peter Leeuwenburgh zorgde voor een smetje op de Groningse zege met een enorme blunder. De sluitpost verspeelde kinderlijk de bal aan Vitesse-speler Dominik Oroz die voor open doel raak schoot en zo tekende voor de einstand: 3-1.

Volgende week heeft de Trots van het Noorden een weekendje vrij af. Op zondag 6 februari hervatten de Groen-witten de competitie in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Dit duel begint om half drie.