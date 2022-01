FC Groningen met vrijwel volledige selectie tegen Vitesse

sport

FC Groningen kan met een vrijwel volledige selectie aantreden in de uitwedstrijd tegen Vitesse komende zaterdag.

In vergelijking met het verloren bekerduel tegen NEC, afgelopen woensdag, staat keeper Peter Leeuwenburgh weer in de basis. Jan Hoekstra verdedigde tegen NEC het doel.

Trainer Danny Buijs weet nog niet of hij de rest van de selectie die tegen NEC startte ook tegen Vitesse laat beginnen: “Wellicht dat we wel één of twee frisse jongens in de basis laten starten.”

De wedstrijd tegen Vitesse in Arnhem begint zaterdagavond om 18.45 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Higler.