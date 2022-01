FC Groningen laat SV Meppen in absolute slotfase langszij komen

sport

FC Groningen heeft donderdagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen SV Meppen, dat in de derde liga in Duitsland speelt.

Voor de pauze kregen beide ploegen in de oefenwedstrijd weinig kansen. Meppen kreeg er twee, maar de bal ging beide keren recht op FC Groningen doelman Jan Hoekstra af. Jorgen Strand Larsen kreeg op slag van rust een kansje voor Groningen.

Na rust wisselde trainer Danny Buijs alle veldspelers, zodat voornamelijk de tweede keus binnen de lijnen kwam. Meppen wisselde gedurende de tweede helft diverse spelers. FC Groningen was na rust sterker dan Meppen. Na een uur kreeg Patrick Joosten een goede kans die gepareerd werd door Meppen doelman Matthis Harsman. Ook Romano Postema stuitte op Harsman. Een kwartier voor tijd lukte het Joosten opnieuw niet de Duitse keeper te passeren.

Dat lukte Postema na 82 minuten eindelijk wel. Harsman keerde nog een inzet van Jens Schraven, maar Postema schoot de rebound binnen: 1-0. In de absolute slotfase kwam Meppen nog een keer voor het doel van Groningen en Jeron Al-Hazaimeh frommelde de bal er via een Groninger been in: 1-1.