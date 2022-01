FC Groningen komt vroege achterstand niet te boven tegen PSV

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft zondagmiddag met 0-1 verloren van koploper PSV. De ploeg van Danny Buijs kwam een vroege achterstand niet meer te boven.

Al na tien minuten voetbal bracht voormalig-wereldster Mario Götze de Eindhovenaren op voorsprong. Cody Gakpo werd alle ruimte geboden om de Duitser vrij te spelen in het Groninger strafschopgebied. Het was voor Götze een koud kunstje om af te maken: 0-1. FC Groningen probeerde wel wat terug te doen, maar verder dan een handjevol hoekschoppen kwam de thuisploeg niet.

Tweede helft

Na rust kreeg de Trots van het Noorden een enorme mogelijkheid op de gelijkmaker. Laros Duarte ging achter de bal staan om een vrije trap van twintig meter afstand te promoveren tot treffer, echter was het de lat die roet in het Groninger eten gooide. Ondanks dat FC Groningen probeerde gelijk te komen, was het PSV dat de wedstrijd controleerde en uiteindelijk won met 0-1.

Aanstaande woensdag speelt FC Groningen de 1/8e finale van de TOTO KNVB-beker. NEC komt op bezoek. De ploegen trappen af om 18:45.